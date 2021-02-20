Стад Брьошен

Сен-Брие
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
M. Illien M. 		Нап 1 1 0 0 0
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Результаты
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
Монтаньярде
1(3) : 1(2)
Стад Брьошен
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
1/32 финала
Монтаньярде
1
Стад Брьошен
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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