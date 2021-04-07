Олимпик

Сомур
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Франция
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Результаты
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:45
Олимпик
1 : 2
Тулуза
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:45
1/8 финала
Олимпик
1
Тулуза
2
Франция. Кубок , 1/8 финала
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:30
Олимпик
3(4) : 3(3)
Монтаньярде
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:30
1/16 финала
Олимпик
3
Монтаньярде
3
Франция. Кубок , 1/16 финала
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:30
Гишен
0 : 1
Олимпик
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:30
1/32 финала
Гишен
0
Олимпик
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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