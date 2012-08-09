Металлург

Донецк
Подписаться
Сайт
Страна
Украина
Стадион
Металлург
Тренер
Владимир Пятенко
В. Пятенко
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

Подробнее
Результаты
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 20:00
Металлург
0 : 1
Тромсе
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 20:00
3 раунд
Металлург
0
Тромсе
1
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 20:00
Тромсе
1 : 1
Металлург
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 20:00
3 раунд
Тромсе
1
Металлург
1
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
26.07.2012 26 июля 2012 чт 18:30
Челик
2 : 4
Металлург
26.07.2012 26 июля 2012 чт 18:30
2 раунд
Челик
2
Металлург
4
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2012 19 июля 2012 чт 20:00
Металлург
7 : 0
Челик
19.07.2012 19 июля 2012 чт 20:00
2 раунд
Металлург
7
Челик
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Подробнее