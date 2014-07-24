Тромсе

Тромсе
Подписаться
Сайт
Страна
Норвегия
Стадион
Алфхейм
Тренер
Стейнар Нильсен
С. Нильсен
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

Подробнее
Результаты
24.07.2014 24 июля 2014 чт 20:00
Тромсе
1 : 2
Викингур
24.07.2014 24 июля 2014 чт 20:00
2 раунд
Тромсе
1
Викингур
2
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
17.07.2014 17 июля 2014 чт 21:00
Викингур
0 : 0
Тромсе
17.07.2014 17 июля 2014 чт 21:00
2 раунд
Викингур
0
Тромсе
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
10.07.2014 10 июля 2014 чт 20:00
Тромсе
6 : 1
Тарту Сантос
10.07.2014 10 июля 2014 чт 20:00
1 раунд
Тромсе
6
Тарту Сантос
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
03.07.2014 03 июля 2014 чт 18:00
Тарту Сантос
0 : 7
Тромсе
03.07.2014 03 июля 2014 чт 18:00
1 раунд
Тарту Сантос
0
Тромсе
7
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Подробнее