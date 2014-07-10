Тарту Сантос

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Результаты
10.07.2014 10 июля 2014 чт 20:00
Тромсе
6 : 1
Тарту Сантос
10.07.2014 10 июля 2014 чт 20:00
1 раунд
Тромсе
6
Тарту Сантос
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
03.07.2014 03 июля 2014 чт 18:00
Тарту Сантос
0 : 7
Тромсе
03.07.2014 03 июля 2014 чт 18:00
1 раунд
Тарту Сантос
0
Тромсе
7
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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