Челик

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Босния и Герцеговина
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Результаты
26.07.2012 26 июля 2012 чт 18:30
Челик
2 : 4
Металлург
26.07.2012 26 июля 2012 чт 18:30
2 раунд
Челик
2
Металлург
4
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2012 19 июля 2012 чт 20:00
Металлург
7 : 0
Челик
19.07.2012 19 июля 2012 чт 20:00
2 раунд
Металлург
7
Челик
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
12.07.2012 12 июля 2012 чт 18:30
Челик
1 : 1
Борац
12.07.2012 12 июля 2012 чт 18:30
1 раунд
Челик
1
Борац
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
05.07.2012 05 июля 2012 чт 22:05
Борац
2 : 2
Челик
05.07.2012 05 июля 2012 чт 22:05
1 раунд
Борац
2
Челик
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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