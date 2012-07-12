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Результаты
12.07.2012
12 июля 2012
чт
18:30
Челик
1 : 1
Борац
12.07.2012
12 июля 2012
чт
18:30
1 раунд
Челик
1
Борац
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
05.07.2012
05 июля 2012
чт
22:05
Борац
2 : 2
Челик
05.07.2012
05 июля 2012
чт
22:05
1 раунд
Борац
2
Челик
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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