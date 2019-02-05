Ирис Клуб де Круа

Круа
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Франция
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Результаты
Результаты
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 20:30
Ирис Клуб де Круа
0 : 3
Дижон
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 20:30
1/8 финала
Ирис Клуб де Круа
0
Дижон
3
Франция. Кубок , 1/8 финала
23.01.2019 23 янв. 2019 ср 20:30
Мариньян Жиньяк
0(3) : 0(4)
Ирис Клуб де Круа
23.01.2019 23 янв. 2019 ср 20:30
1/16 финала
Мариньян Жиньяк
0
Ирис Клуб де Круа
0
Франция. Кубок , 1/16 финала
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:00
Ирис Клуб де Круа
2 : 0
Раон-л'Этап
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:00
1/32 финала
Ирис Клуб де Круа
2
Раон-л'Этап
0
Франция. Кубок , 1/32 финала
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