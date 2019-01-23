Мариньян Жиньяк

Мариньян
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Страна
Франция
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Состав
Результаты
Результаты
23.01.2019 23 янв. 2019 ср 20:30
Мариньян Жиньяк
0(3) : 0(4)
Ирис Клуб де Круа
23.01.2019 23 янв. 2019 ср 20:30
1/16 финала
Мариньян Жиньяк
0
Ирис Клуб де Круа
0
Франция. Кубок , 1/16 финала
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:00
Мариньян Жиньяк
1 : 1
Клермон
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:00
1/32 финала
Мариньян Жиньяк
1
Клермон
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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