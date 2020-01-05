Раон-л'Этап

Раон-л'Этап
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Франция
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Результаты
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 16:15
Раон-л'Этап
2 : 3
Лилль
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 16:15
1/32 финала
Раон-л'Этап
2
Лилль
3
Франция. Кубок , 1/32 финала
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