Ирис Клуб де Круа - Дижон: 05 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Ирис Клуб де Круа
Круа
0:3

Ирис Клуб де Круа - Дижон: 05 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Дижон
Дижон
Таварес 5
Бальмон 27
Саид 90
Кубок Франции, 1/8 финала

Кубок Франции,

1/8 финала

Франция
5 февр. 2019, 20:30 МСК
5.02.2019, 20:30 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Дижон
мин
-
Бальмон
Флоран Бальмон
27'
27'
90
-
Таварес
Жулио Таварес
5'
5'
90
-
Саид
Уэсли Саид
90'
90'
90

События

Матч окончен 0:3
90'
ГОЛ! 0:3
Уэсли Саид
27'
ГОЛ! 0:2
Флоран Бальмон
5'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Жулио Таварес

Прошлые матчи

05.02.2019 05 февр. 2019 вт 20:30
Ирис Клуб де Круа
0 : 3
Дижон
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 20:30
Ирис Клуб де Круа
0
Дижон
3

Новости

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