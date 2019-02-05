Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Неймар Да Силва
Александр Соболев
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Испания
Бельгия
Франция
Спартак
Ливерпуль
ЦСКА
Зенит
Локомотив
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Ювентус
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Кубок Франции
Ирис Клуб де Круа VS Дижон
Поделиться:
Ирис Клуб де Круа - Дижон: 05 февраля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Ирис Клуб де Круа
Круа
0:3
Ирис Клуб де Круа - Дижон: 05 февраля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Дижон
Дижон
Таварес 5
Бальмон 27
Саид 90
Кубок Франции, 1/8 финала
Кубок Франции,
1/8 финала
Франция
5 февр. 2019, 20:30 МСК
5.02.2019, 20:30 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Дижон
мин
-
Бальмон
Флоран Бальмон
27'
27'
90
-
Таварес
Жулио Таварес
5'
5'
90
-
Саид
Уэсли Саид
90'
90'
90
События
Матч окончен 0:3
90'
ГОЛ! 0:3
Уэсли Саид
27'
ГОЛ! 0:2
Флоран Бальмон
5'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Жулио Таварес
Прошлые матчи
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
20:30
Ирис Клуб де Круа
0 : 3
Дижон
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
20:30
Ирис Клуб де Круа
0
Дижон
3
Новости
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30