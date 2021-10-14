Гуанчжоу Эвергранд

Гуанчжоу
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Страна
Китай
Стадион
Лента
Материалы
Материалы
Помните богатый «Гуанчжоу»? Сейчас клуб от бедности еле собрал на игру 15 человек, а в атаку вышел вратарь
#Гуанчжоу Эвергранд
🚗 Футболист из Китая подделал номер машины, чтобы выезжать из дома. Клуб расторг с ним контракт
#Гуанчжоу Эвергранд
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