Францискан

Ле Франсуа
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
S. Abaul S. 		Нап 1 0 0 1 0
C. Jougon C. 		Нап 1 0 0 1 0
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Результаты
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:30
Анжер
5 : 0
Францискан
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:30
1/16 финала
Анжер
5
Францискан
0
Франция. Кубок , 1/16 финала
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 21:30
Синнамари
1(1) : 1(3)
Францискан
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 21:30
1/32 финала
Синнамари
1
Францискан
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 21:30
Синнамари
1(1) : 1(3)
Францискан
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 21:30
1/32 финала
Синнамари
1
Францискан
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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