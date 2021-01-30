Матч завершен
Синнамари
Синнамари
1:1
( 1 : 3)
Матч завершен
Францискан
Ле Франсуа
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
30 янв. 2021, 21:30 МСК
30.01.2021, 21:30 МСК
суббота
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