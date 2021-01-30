Синнамари

Синнамари
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Франция
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Результаты
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 21:30
Синнамари
1(1) : 1(3)
Францискан
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 21:30
1/32 финала
Синнамари
1
Францискан
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 21:30
Синнамари
1(1) : 1(3)
Францискан
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 21:30
1/32 финала
Синнамари
1
Францискан
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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