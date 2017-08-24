Эстерсунд

Эстерсунд
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Швеция
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Результаты
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
Эстерсунд
2 : 0
ПАОК
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
4 раунд
Эстерсунд
2
ПАОК
0
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:00
ПАОК
3 : 1
Эстерсунд
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:00
4 раунд
ПАОК
3
Эстерсунд
1
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:30
Фола
1 : 2
Эстерсунд
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:30
3 раунд
Фола
1
Эстерсунд
2
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:00
Эстерсунд
1 : 0
Фола
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:00
3 раунд
Эстерсунд
1
Фола
0
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
20.07.2017 20 июля 2017 чт 20:30
Галатасарай
1 : 1
Эстерсунд
20.07.2017 20 июля 2017 чт 20:30
2 раунд
Галатасарай
1
Эстерсунд
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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