Бурсаспор

Бурса
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Сайт
www.bursaspor.org.tr/
Страна
Турция
Стадион
Бурса Ататюрк
Тренер
Хамза Хамзаоглу
Х. Хамзаоглу
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Результаты
24.07.2014 24 июля 2014 чт 20:00
Чихура
0 : 0
Бурсаспор
24.07.2014 24 июля 2014 чт 20:00
2 раунд
Чихура
0
Бурсаспор
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
17.07.2014 17 июля 2014 чт 21:30
Бурсаспор
0 : 0
Чихура
17.07.2014 17 июля 2014 чт 21:30
2 раунд
Бурсаспор
0
Чихура
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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Материалы
Турецкий диктор обманул весь стадион, назвав неправильный счет, и повлиял на чемпионскую гонку. Дальше – суд
#Фенербахче
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