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Германия
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Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига плей-офф
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
2007/2008
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Патрик Фабиан
П. Фабиан
Защ
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Филипп Хеерваген
Ф. Хеерваген
Вра
30
59
0
2
0
2
игроков
2
Всего
игроков
1
вратарь
1
защитник
0
полузащитников
0
нападающийов