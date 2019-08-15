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Жан Гбаяра
№21
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
8 авг. 1992 (27) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:30
Гент
3 : 0
АЕК
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:30
был в запасе
Гент
3
АЕК
0
был в запасе
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
18:30
АЕК
1 : 1
Гент
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
18:30
был в запасе
АЕК
1
Гент
1
был в запасе
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:30
Левски
0 : 4
АЕК
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:30
был в запасе
Левски
0
АЕК
4
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:30
АЕК
3 : 0
Левски
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:30
был в запасе
АЕК
3
Левски
0
был в запасе
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
Петрокуб
0 : 1
АЕК
90'
90'
90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
90'
был в запасе
Петрокуб
0
АЕК
1
был в запасе