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Матч-центр
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Любомир Тупта
№19
Нападающий
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Команда
Верона
Гражданство
Словакия
Дата рождения
27 марта 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2015/2016
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
Верона
0 : 0
Удинезе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
был в запасе
Верона
0
Удинезе
0
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
Лечче
0 : 1
Верона
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
был в запасе
Лечче
0
Верона
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Верона
1 : 1
Болонья
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
был в запасе
Верона
1
Болонья
1
был в запасе