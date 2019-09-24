Любомир Тупта
№19
Нападающий
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Команда
Верона
Гражданство
Словакия
Дата рождения
27 марта 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 20:00
Верона
0 : 0
Удинезе
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 20:00
был в запасе
Верона
0
Удинезе
0
был в запасе
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 21:45
Лечче
0 : 1
Верона
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 21:45
был в запасе
Лечче
0
Верона
1
был в запасе
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:45
Верона
1 : 1
Болонья
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:45
был в запасе
Верона
1
Болонья
1
был в запасе