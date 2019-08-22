Факундо Перейра
№14
Полузащитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
3 сент. 1987 (32) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:30
ПСВ
3 : 0
Аполлон
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:30
был в запасе
ПСВ
3
Аполлон
0
был в запасе
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
Аполлон
3 : 1
Аустрия
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Аполлон
3
Аустрия
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2019 25 июля 2019 чт 22:00
Шемрок Роверс
2 : 1
Аполлон
25.07.2019 25 июля 2019 чт 22:00
был в запасе
Шемрок Роверс
2
Аполлон
1
был в запасе