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Матч-центр
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Факундо Перейра
№14
Полузащитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
3 сент. 1987 (32) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:30
ПСВ
3 : 0
Аполлон
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:30
был в запасе
ПСВ
3
Аполлон
0
был в запасе
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Аполлон
3 : 1
Аустрия
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Аполлон
3
Аустрия
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
22:00
Шемрок Роверс
2 : 1
Аполлон
25.07.2019
25 июля 2019
чт
22:00
был в запасе
Шемрок Роверс
2
Аполлон
1
был в запасе