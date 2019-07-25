Матч завершен
Шэмрок Роверс
Дублин
2:1
Матч завершен
Аполлон
Лимассол
Папулис 5
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 22:00 МСК
25.07.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Шэмрок Роверс
мин
28
О'Брайен
Джой О'Брайен
90
8
Финн
Ронан Финн
90
1
Маннус
Алан Маннус
90
11
Кавана
Син Кавана
90
29
Бирн
Джек Бирн
90
Запасные
24
Камминс
Грэм Камминс
Аполлон
мин
8
Бесса
Винсен Бесса
90
20
Янниотас
Яннис Янниотас
90
10
Маркович
Саша Маркович
90
26
Папулис
Фотис Папулис
5'
5'
90
5
Сачетти
Эстебан Сачетти
90
44
Юсте
Эктор Юсте
90
17
Педру
Жоау Педру
90
11
Зелая
Эмилио Зелая
90
Запасные
88
Василиу
Гиоргос Василиу
25
Кириаку
Харис Кириаку
14
Перейра
Факундо Перейра
87
Гакпе
Серж Гакпе
77
Сардинеро
Адриан Сардинеро