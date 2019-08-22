Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Дюмфрис 61
3:0
прошлый матч 4 : 0
Матч завершен
Аполлон
Лимассол
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
22 авг. 2019, 21:30 МСК
22.08.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
4
Виргевер
Ник Виргевер
90
5
Баумгартль
Тимо Баумгартль
90
28
Боскальи
Оливье Боскальи
90
10
Бергвейн
Стевен Бергвейн
90
15
Гутьеррес
Эрик Гутьеррес
90
18
Росарио
Пабло Росарио
90
22
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
61'
61'
90
9
Мален
Дониелл Мален
90
Запасные
21
Рюйтер
Роббин Рюйтер
6
Швааб
Даниэль Швааб
8
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
3
Латорре
Антонио Латорре
25
Рамселар
Барт Рамселар
57
Митроглу
Костас Митроглу
Аполлон
мин
87
Гакпе
Серж Гакпе
90
77
Сардинеро
Адриан Сардинеро
90
20
Янниотас
Яннис Янниотас
90
10
Маркович
Саша Маркович
90
25
Кириаку
Харис Кириаку
90
5
Сачетти
Эстебан Сачетти
90
44
Юсте
Эктор Юсте
90
17
Педру
Жоау Педру
90
11
Зелая
Эмилио Зелая
90
Запасные
14
Перейра
Факундо Перейра
2
Нсуе
Эмилио Нсуе
26
Папулис
Фотис Папулис