Матч завершен
Аполлон
Лимассол
Гакпе 45
Янниотас 67
3:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Аустрия
Вена
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 20:00 МСК
15.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Аполлон
мин
87
Гакпе
Серж Гакпе
45'
45'
90
77
Сардинеро
Адриан Сардинеро
90
20
Янниотас
Яннис Янниотас
67'
67'
90
10
Маркович
Саша Маркович
90
25
Кириаку
Харис Кириаку
90
44
Юсте
Эктор Юсте
90
14
Перейра
Факундо Перейра
90
17
Педру
Жоау Педру
90
Запасные
88
Василиу
Гиоргос Василиу
4
Селимович
Вахид Селимович
8
Бесса
Винсен Бесса
2
Нсуе
Эмилио Нсуе
11
Зелая
Эмилио Зелая
Аустрия
мин
17
Кляйн
Флориан Кляйн
90
10
Грюнвальд
Александр Грюнвальд
90
13
Лучич
Иван Лучич
90
28
Мартшинко
Кристоф Мартшинко
90
8
Звиршитц
Стефан Звиршитц
90
7
Сакс
Максимилиан Сакс
90
Запасные
32
Пенц
Патрик Пенц
15
Сербест
Таркан Сербест
16
Прокоп
Доминик Прокоп
4
Джегго
Джеймс Джегго
20
Эдомвоньи
Брайт Эдомвоньи