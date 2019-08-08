Матч завершен
Аустрия
Вена
Кляйн 41
1:2
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Аполлон
Лимассол
Маркович 14
Гакпе 50
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 21:30 МСК
8.08.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
Аустрия
мин
-
Кляйн
Флориан Кляйн
41'
41'
90
Аполлон
мин
-
Гакпе
Серж Гакпе
50'
50'
90
-
Маркович
Саша Маркович
14'
14'
90