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Давид Хубаев
№13
Полузащитник
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Команда
Нефтехимик
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 окт. 1994 (25) лет
Рост
182
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2014/2015
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:00
Нефтехимик
2 : 2
Шинник
59'
59'
59'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:00
59'
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
2
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
17:00
Мордовия
0 : 1
Нефтехимик
20'
20'
20'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'