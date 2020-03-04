Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Стефанос Капино
№27
Вратарь
Подписаться
Команда
Вердер
Гражданство
Греция
Дата рождения
18 марта 1994 (26) лет
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
4.03.2020
4 марта 2020
ср
22:45
Айнтрахт
2 : 0
Вердер
4.03.2020
4 марта 2020
ср
22:45
был в запасе
Айнтрахт
2
Вердер
0
был в запасе
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
22:45
Вердер
3 : 2
Боруссия
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
22:45
был в запасе
Вердер
3
Боруссия
2
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
20:30
Вердер
4 : 1
Хайденхайм
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
20:30
был в запасе
Вердер
4
Хайденхайм
1
был в запасе