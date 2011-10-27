Иван Семенов
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:30
Факел
2 : 1
Торпедо
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:30
был в запасе
Факел
2
Торпедо
1
был в запасе
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 14:00
Химки
3 : 1
Торпедо
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 14:00
минуты: 84' - 90'
Химки
3
Торпедо
1
минуты: 84' - 90'
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
Торпедо
0 : 2
Черноморец
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
минуты: 46' - 90'
Торпедо
0
Черноморец
2
минуты: 46' - 90'
6.10.2011 6 окт. 2011 чт 15:00
Оренбург
1 : 1
Торпедо
6.10.2011 6 окт. 2011 чт 15:00
минуты: 90' - 90'
Оренбург
1
Торпедо
1
минуты: 90' - 90'
3.10.2011 3 окт. 2011 пн 16:30
Урал
3 : 2
Торпедо
3.10.2011 3 окт. 2011 пн 16:30
был в запасе
Урал
3
Торпедо
2
был в запасе
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 17:30
Торпедо
1 : 2
Шинник
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 17:30
был в запасе
Торпедо
1
Шинник
2
был в запасе
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:30
Торпедо
1 : 3
Динамо
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:30
был в запасе
Торпедо
1
Динамо
3
был в запасе
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 14:00
Сибирь
2 : 1
Торпедо
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 14:00
минуты: 79' - 90'
Сибирь
2
Торпедо
1
минуты: 79' - 90'
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 14:00
Енисей
1 : 2
Торпедо
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 14:00
был в запасе
Енисей
1
Торпедо
2
был в запасе
1.09.2011 1 сент. 2011 чт 11:00
Луч
0 : 1
Торпедо
1.09.2011 1 сент. 2011 чт 11:00
был в запасе
Луч
0
Торпедо
1
был в запасе
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Торпедо
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
22.08.2011 22 авг. 2011 пн 19:00
Торпедо
3 : 2
КАМАЗ
22.08.2011 22 авг. 2011 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
3
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 90'
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 17:30
Торпедо
1 : 2
Мордовия
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 17:30
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
Торпедо
1 : 1
Торпедо
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
минуты: 1' - 70'
Торпедо
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 70'
17.06.2011 17 июня 2011 пт 17:30
Торпедо
1 : 0
Факел
17.06.2011 17 июня 2011 пт 17:30
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Факел
0
минуты: 1' - 90'
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
минуты: 1' - 69'
Торпедо
3
Химки
3
минуты: 1' - 69'
7.06.2011 7 июня 2011 вт 18:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
7.06.2011 7 июня 2011 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
19.05.2011 19 мая 2011 чт 18:00
Динамо
0 : 2
Торпедо
19.05.2011 19 мая 2011 чт 18:00
минуты: 1' - 36'
Динамо
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 36'
16.05.2011 16 мая 2011 пн 17:30
Шинник
2 : 0
Торпедо
16.05.2011 16 мая 2011 пн 17:30
минуты: 1' - 46'
Шинник
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 46'
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 17:30
Торпедо
1 : 1
Луч
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 17:30
минуты: 46' - 90'
Торпедо
1
Луч
1
минуты: 46' - 90'
Показать все игры