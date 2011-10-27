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Иван Семенов
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
Факел
2 : 1
Торпедо
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
был в запасе
Факел
2
Торпедо
1
был в запасе
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
Химки
3 : 1
Торпедо
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
минуты: 84' - 90'
Химки
3
Торпедо
1
минуты: 84' - 90'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
Торпедо
0 : 2
Черноморец
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 46' - 90'
Торпедо
0
Черноморец
2
минуты: 46' - 90'
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
15:00
Оренбург
1 : 1
Торпедо
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
15:00
минуты: 90' - 90'
Оренбург
1
Торпедо
1
минуты: 90' - 90'
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
16:30
Урал
3 : 2
Торпедо
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
16:30
был в запасе
Урал
3
Торпедо
2
был в запасе
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:30
Торпедо
1 : 2
Шинник
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:30
был в запасе
Торпедо
1
Шинник
2
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:30
Торпедо
1 : 3
Динамо
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:30
был в запасе
Торпедо
1
Динамо
3
был в запасе
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
14:00
Сибирь
2 : 1
Торпедо
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
14:00
минуты: 79' - 90'
Сибирь
2
Торпедо
1
минуты: 79' - 90'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
14:00
Енисей
1 : 2
Торпедо
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
14:00
был в запасе
Енисей
1
Торпедо
2
был в запасе
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
11:00
Луч
0 : 1
Торпедо
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
11:00
был в запасе
Луч
0
Торпедо
1
был в запасе
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Торпедо
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
19:00
Торпедо
3 : 2
КАМАЗ
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
3
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 90'
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:30
Торпедо
1 : 2
Мордовия
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Торпедо
1 : 1
Торпедо
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 70'
Торпедо
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 70'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:30
Торпедо
1 : 0
Факел
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Факел
0
минуты: 1' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
минуты: 1' - 69'
Торпедо
3
Химки
3
минуты: 1' - 69'
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
19.05.2011
19 мая 2011
чт
18:00
Динамо
0 : 2
Торпедо
19.05.2011
19 мая 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 36'
Динамо
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 36'
16.05.2011
16 мая 2011
пн
17:30
Шинник
2 : 0
Торпедо
16.05.2011
16 мая 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 46'
Шинник
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 46'
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:30
Торпедо
1 : 1
Луч
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:30
минуты: 46' - 90'
Торпедо
1
Луч
1
минуты: 46' - 90'
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