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Матч-центр
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Александер Биттрофф
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
Энерги
2 : 1
Вердер
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
был в запасе
Энерги
2
Вердер
1
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Боруссия
1 : 1
Энерги
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Боруссия
1
Энерги
1
был в запасе
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
19:00
Энерги
3 : 1
Ганновер-96
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Энерги
3
Ганновер-96
1
был в запасе
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 0
Энерги
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Энерги
0
был в запасе