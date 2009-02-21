Александер Биттрофф
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 17:30
Энерги
2 : 1
Вердер
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 17:30
был в запасе
Энерги
2
Вердер
1
был в запасе
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
Боруссия
1 : 1
Энерги
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Боруссия
1
Энерги
1
был в запасе
8.02.2009 8 февр. 2009 вс 19:00
Энерги
3 : 1
Ганновер-96
8.02.2009 8 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Энерги
3
Ганновер-96
1
был в запасе
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 17:30
Хоффенхайм
2 : 0
Энерги
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 17:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Энерги
0
был в запасе