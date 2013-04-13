Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Анжело Мариано де Алмейда
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
Пескара
2 : 3
Сиена
14'
14'
14'
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
14'
минуты: 1' - 90'
Пескара
2
Сиена
3
минуты: 1' - 90'
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
17:00
Милан
2 : 1
Сиена
33'
33'
33'
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Милан
2
Сиена
1
минуты: 1' - 90'
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Сиена
60'
60'
60'
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 63'
Кьево
0
Сиена
0
минуты: 1' - 63'
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Сиена
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
2
Сиена
1
минуты: 1' - 90'
7.10.2012
7 окт. 2012
вс
16:00
Сиена
1 : 2
Ювентус
7.10.2012
7 окт. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 68'
Сиена
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 68'
27.09.2012
27 сент. 2012
чт
21:45
Сиена
1 : 0
Болонья
25'
25'
25'
27.09.2012
27 сент. 2012
чт
21:45
минуты: 1' - 55'
Сиена
1
Болонья
0
минуты: 1' - 55'
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
16:00
Интер
0 : 2
Сиена
64'
64'
64'
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Интер
0
Сиена
2
минуты: 1' - 90'