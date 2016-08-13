Латина

Латина
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Италия
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Результаты
Результаты
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 21:30
Новара
1 : 0
Латина
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 21:30
1/32 финала
Новара
1
Латина
0
Италия. Кубок , 1/32 финала
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