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Керлон Моура Соуза
№76
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Наполи
3 : 0
Кьево
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
минуты: 56' - 90'
Наполи
3
Кьево
0
минуты: 56' - 90'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
Дженоа
2 : 2
Кьево
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Дженоа
2
Кьево
2
был в запасе
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
Кьево
2 : 2
Интер
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Кьево
2
Интер
2
был в запасе
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
17:00
Торино
1 : 1
Кьево
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Торино
1
Кьево
1
минуты: 82' - 90'
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
17:15
Кьево
1 : 1
Сампдория
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
17:15
минуты: 85' - 90'
Кьево
1
Сампдория
1
минуты: 85' - 90'