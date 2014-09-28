Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Тиберио Гуаренте
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
испания. примера
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2009/2010
2008/2009
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Эмполи
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
16:00
минуты: 83' - 90'
Кьево
1
Эмполи
1
минуты: 83' - 90'
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:45
Эмполи
2 : 2
Милан
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:45
был в запасе
Эмполи
2
Милан
2
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:00
Чезена
2 : 2
Эмполи
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:00
был в запасе
Чезена
2
Эмполи
2
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:00
Эмполи
0 : 1
Рома
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:00
был в запасе
Эмполи
0
Рома
1
был в запасе
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
21:45
Удинезе
2 : 0
Эмполи
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
21:45
был в запасе
Удинезе
2
Эмполи
0
был в запасе