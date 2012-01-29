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Алекс Кальдерони
№27
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Аталанта
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Чезена
0
Аталанта
1
был в запасе
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:45
Палермо
0 : 1
Чезена
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:45
был в запасе
Палермо
0
Чезена
1
был в запасе
4.12.2011
4 дек. 2011
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Чезена
4.12.2011
4 дек. 2011
вс
17:00
был в запасе
Ювентус
2
Чезена
0
был в запасе
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
16:00
Чезена
0 : 0
Кьево
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
16:00
был в запасе
Чезена
0
Кьево
0
был в запасе
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
21:45
Милан
1 : 0
Чезена
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
21:45
был в запасе
Милан
1
Чезена
0
был в запасе
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
Чезена
1 : 2
Лацио
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
был в запасе
Чезена
1
Лацио
2
был в запасе
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:00
Катания
1 : 0
Чезена
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:00
был в запасе
Катания
1
Чезена
0
был в запасе
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
21:45
Чезена
1 : 3
Наполи
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
21:45
был в запасе
Чезена
1
Наполи
3
был в запасе