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Салваторе Зиццо
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
США
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
16:30
Вольфсбург
4 : 2
Ганновер-96
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
16:30
был в запасе
Вольфсбург
4
Ганновер-96
2
был в запасе
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 1
Боруссия
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Боруссия
1
был в запасе
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
16:30
Ганновер-96
0 : 1
Хоффенхайм
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
16:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Хоффенхайм
1
был в запасе
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 1
Майнц
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
16:30
минуты: 76' - 90'
Ганновер-96
1
Майнц
1
минуты: 76' - 90'