Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Илья Калашников
№4
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Салют
0 : 1
Луч
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Салют
0
Луч
1
минуты: 1' - 90'
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
14:00
Салют
2 : 4
СКА-Хабаровск
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
14:00
минуты: 1' - 61'
Салют
2
СКА-Хабаровск
4
минуты: 1' - 61'
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
17:00
Авангард
2 : 0
Салют
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
17:00
минуты: 63' - 90'
Авангард
2
Салют
0
минуты: 63' - 90'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Ротор
0 : 1
Салют
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
был в запасе
Ротор
0
Салют
1
был в запасе
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
Волгарь
2 : 0
Салют
50'
50'
50'
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
минуты: 1' - 54'
Волгарь
2
Салют
0
минуты: 1' - 54'
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
17:30
Салют
1 : 1
Мордовия
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
17:30
был в запасе
Салют
1
Мордовия
1
был в запасе
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
17:30
Салют
4 : 2
Динамо
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
17:30
был в запасе
Салют
4
Динамо
2
был в запасе
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
Салют
1 : 0
Иртыш
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
был в запасе
Салют
1
Иртыш
0
был в запасе
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
17:00
КАМАЗ
2 : 1
Салют
77'
77'
77'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
2
Салют
1
минуты: 1' - 90'
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Салют
1 : 2
Химки
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
минуты: 70' - 90'
Салют
1
Химки
2
минуты: 70' - 90'
09.07.2010
09 июля 2010
пт
19:00
Кубань
6 : 1
Волгарь
09.07.2010
09 июля 2010
пт
19:00
минуты: 75' - 90'
Кубань
6
Волгарь
1
минуты: 75' - 90'
06.07.2010
06 июля 2010
вт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.07.2010
06 июля 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 46'
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 46'
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
Волгарь
2 : 1
Луч
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
минуты: 84' - 90'
Волгарь
2
Луч
1
минуты: 84' - 90'
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Волгарь
1 : 0
СКА-Хабаровск
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
был в запасе
Волгарь
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
12.06.2010
12 июня 2010
сб
18:00
Салют
1 : 2
Волгарь
12.06.2010
12 июня 2010
сб
18:00
был в запасе
Салют
1
Волгарь
2
был в запасе
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
Волгарь
0 : 0
Ротор
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
был в запасе
Волгарь
0
Ротор
0
был в запасе
21.05.2010
21 мая 2010
пт
18:00
Волгарь
0 : 3
Мордовия
21.05.2010
21 мая 2010
пт
18:00
минуты: 63' - 90'
Волгарь
0
Мордовия
3
минуты: 63' - 90'
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
Краснодар
2 : 0
Волгарь
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
минуты: 44' - 90'
Краснодар
2
Волгарь
0
минуты: 44' - 90'
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
Волгарь
3 : 0
Динамо
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
был в запасе
Волгарь
3
Динамо
0
был в запасе
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
Волгарь
0 : 1
Шинник
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
минуты: 84' - 90'
Волгарь
0
Шинник
1
минуты: 84' - 90'
Показать все игры