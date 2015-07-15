МИТОС

Новочеркасск
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Страна
Россия
Стадион
Ермак
Лента
Состав
Результаты
Результаты
15.07.2015 15 июля 2015 ср 17:00
МИТОС
3 : 4
СКА
15.07.2015 15 июля 2015 ср 17:00
1/256 финала
МИТОС
3
СКА
4
Россия. Кубок , 1/256 финала
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