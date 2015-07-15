Матч завершен
МИТОС
Новочеркасск
3:4
Матч завершен
СКА
Ростов-на-Дону
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
15 июля 2015, 17:00 МСК
15.07.2015, 17:00 МСК
среда
Составы