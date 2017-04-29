Михаил Комаров
№27
Вратарь
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Команда
Нефтехимик
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 16:00
Шинник
2 : 1
Нефтехимик
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 18:00
Сокол
1 : 2
Нефтехимик
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
1
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90'
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 15:00
Нефтехимик
1 : 1
Луч
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Луч
1
минуты: 1' - 90'
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 18:00
Факел
3 : 2
Нефтехимик
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 18:00
был в запасе
Факел
3
Нефтехимик
2
был в запасе
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:00
Нефтехимик
0 : 1
Спартак-Нальчик
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:00
был в запасе
Нефтехимик
0
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
26.03.2017 26 марта 2017 вс 16:00
Кубань
1 : 0
Нефтехимик
26.03.2017 26 марта 2017 вс 16:00
был в запасе
Кубань
1
Нефтехимик
0
был в запасе
19.03.2017 19 марта 2017 вс 14:00
Нефтехимик
2 : 0
Волгарь
19.03.2017 19 марта 2017 вс 14:00
был в запасе
Нефтехимик
2
Волгарь
0
был в запасе
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
Мордовия
1 : 0
Нефтехимик
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
был в запасе
Мордовия
1
Нефтехимик
0
был в запасе
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
Нефтехимик
1 : 4
Кубань
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Кубань
4
был в запасе
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 18:00
Волгарь
3 : 0
Нефтехимик
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 18:00
был в запасе
Волгарь
3
Нефтехимик
0
был в запасе
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 0
Мордовия
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 18:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Мордовия
0
был в запасе
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 19:00
Зенит-2
2 : 2
Нефтехимик
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 19:00
был в запасе
Зенит-2
2
Нефтехимик
2
был в запасе
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 18:00
Нефтехимик
0 : 1
Сибирь
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 18:00
был в запасе
Нефтехимик
0
Сибирь
1
был в запасе
31.07.2016 31 июля 2016 вс 19:00
Балтика
0 : 0
Нефтехимик
31.07.2016 31 июля 2016 вс 19:00
был в запасе
Балтика
0
Нефтехимик
0
был в запасе
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 0
Химки
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Химки
0
был в запасе
23.07.2016 23 июля 2016 сб 16:00
Динамо
3 : 1
Нефтехимик
23.07.2016 23 июля 2016 сб 16:00
был в запасе
Динамо
3
Нефтехимик
1
был в запасе
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
Нефтехимик
0 : 0
СКА-Хабаровск
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
был в запасе
Нефтехимик
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
11.07.2016 11 июля 2016 пн 15:30
Енисей
0 : 1
Нефтехимик
11.07.2016 11 июля 2016 пн 15:30
был в запасе
Енисей
0
Нефтехимик
1
был в запасе