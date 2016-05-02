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Денис Скороходов
№32
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
02.05.2016
02 мая 2016
пн
13:00
Сибирь
1 : 2
Тосно
02.05.2016
02 мая 2016
пн
13:00
был в запасе
Сибирь
1
Тосно
2
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Балтика
3 : 1
Сибирь
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Балтика
3
Сибирь
1
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
Сокол
2 : 0
Сибирь
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
был в запасе
Сокол
2
Сибирь
0
был в запасе
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
16:00
Сибирь
2 : 1
СКА-Хабаровск
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
16:00
был в запасе
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
8:00
Луч
0 : 3
Сибирь
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
8:00
минуты: 90' - 90'
Луч
0
Сибирь
3
минуты: 90' - 90'
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 4
Тюмень
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 46'
Сибирь
1
Тюмень
4
минуты: 1' - 46'
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:00
Енисей
1 : 0
Сибирь
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 78'
Енисей
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 78'
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
13:00
Сибирь
2 : 1
Шинник
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
13:00
минуты: 59' - 90'
Сибирь
2
Шинник
1
минуты: 59' - 90'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Сибирь
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
минуты: 72' - 90'
Оренбург
2
Сибирь
1
минуты: 72' - 90'
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
16:00
Сибирь
1 : 0
Томь
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
16:00
минуты: 90' - 90'
Сибирь
1
Томь
0
минуты: 90' - 90'
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
13:00
Тосно
0 : 1
Сибирь
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
13:00
был в запасе
Тосно
0
Сибирь
1
был в запасе
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
Сибирь
3 : 0
Арсенал
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 89' - 90'
Сибирь
3
Арсенал
0
минуты: 89' - 90'
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
19:00
Зенит-2
3 : 3
Сибирь
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
19:00
минуты: 82' - 90'
Зенит-2
3
Сибирь
3
минуты: 82' - 90'
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
16:00
Сибирь
1 : 0
Байкал
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
16:00
минуты: 89' - 90'
Сибирь
1
Байкал
0
минуты: 89' - 90'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:00
Факел
2 : 1
Сибирь
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:00
был в запасе
Факел
2
Сибирь
1
был в запасе
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
16:00
Сибирь
0 : 0
Спартак-2
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
16:00
был в запасе
Сибирь
0
Спартак-2
0
был в запасе
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
16:00
КАМАЗ
1 : 2
Сибирь
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
16:00
минуты: 79' - 90'
КАМАЗ
1
Сибирь
2
минуты: 79' - 90'
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
16:00
Сибирь
1 : 0
Балтика
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
16:00
минуты: 78' - 90'
Сибирь
1
Балтика
0
минуты: 78' - 90'
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
Армавир
2 : 0
Сибирь
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
был в запасе
Армавир
2
Сибирь
0
был в запасе
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
19:00
Волга
2 : 1
Сибирь
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
19:00
был в запасе
Волга
2
Сибирь
1
был в запасе
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