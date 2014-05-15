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Михаил Соловей
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
2012/2013
15.05.2014
15 мая 2014
чт
12:00
Луч
1 : 4
Оренбург
15.05.2014
15 мая 2014
чт
12:00
был в запасе
Луч
1
Оренбург
4
был в запасе
11.05.2014
11 мая 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Луч
11.05.2014
11 мая 2014
вс
7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Луч
1
был в запасе
05.05.2014
05 мая 2014
пн
11:00
Луч
4 : 0
Енисей
05.05.2014
05 мая 2014
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
4
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
14:00
Сибирь
1 : 1
Луч
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
14:00
минуты: 59' - 90'
Сибирь
1
Луч
1
минуты: 59' - 90'
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
10:00
Луч
0 : 1
Сочи
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
10:00
был в запасе
Луч
0
Сочи
1
был в запасе
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
Мордовия
1 : 0
Луч
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 80'
Мордовия
1
Луч
0
минуты: 1' - 80'
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
11:00
Луч
0 : 3
Арсенал
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Арсенал
3
минуты: 1' - 90'
09.04.2014
09 апр. 2014
ср
19:00
Торпедо
2 : 0
Луч
09.04.2014
09 апр. 2014
ср
19:00
был в запасе
Торпедо
2
Луч
0
был в запасе
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
11:00
Луч
2 : 1
Ротор
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
11:00
минуты: 1' - 46'
Луч
2
Ротор
1
минуты: 1' - 46'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
5:00
Луч
1 : 0
Спартак-Нальчик
23.03.2014
23 марта 2014
вс
5:00
был в запасе
Луч
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
13:00
Нефтехимик
0 : 2
Луч
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
0
Луч
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
8:00
Луч
1 : 0
Ангушт
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
8:00
был в запасе
Луч
1
Ангушт
0
был в запасе
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
12:00
Уфа
0 : 0
Луч
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
0
Луч
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
7:00
Луч
2 : 0
Химик
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
7:00
минуты: 83' - 90'
Луч
2
Химик
0
минуты: 83' - 90'
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
11:00
Луч
1 : 1
Салют
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
11:00
минуты: 1' - 13'
Луч
1
Салют
1
минуты: 1' - 13'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
Спартак-Нальчик
1 : 3
Луч
85'
85'
85'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Луч
3
минуты: 1' - 90'
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Балтика
1 : 0
Луч
72'
72'
72'
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Луч
0
минуты: 1' - 90'
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
11:00
Луч
0 : 0
Нефтехимик
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90'
28.07.2013
28 июля 2013
вс
16:30
Ангушт
0 : 2
Луч
28.07.2013
28 июля 2013
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Ангушт
0
Луч
2
минуты: 1' - 90'
23.07.2013
23 июля 2013
вт
11:00
Луч
1 : 0
Уфа
23.07.2013
23 июля 2013
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
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