Спартак

Кострома
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Россия
Стадион
Урожай
Тренер
Александр Гущин
А. Гущин
Лента
Состав
Результаты
Результаты
23.07.2017 23 июля 2017 вс 16:00
Спартак
1 : 5
Текстильщик
23.07.2017 23 июля 2017 вс 16:00
1/128 финала
Спартак
1
Текстильщик
5
Россия. Кубок , 1/128 финала
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