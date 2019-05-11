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Александр Зотов
№7
Полузащитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 авг. 1990 (29) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010
11.05.2019
11 мая 2019
сб
14:00
Енисей
0 : 4
Краснодар
11.05.2019
11 мая 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 12'
Енисей
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 12'
03.05.2019
03 мая 2019
пт
14:00
Енисей
3 : 1
Анжи
03.05.2019
03 мая 2019
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Енисей
81'
81'
81'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
16:00
Енисей
2 : 1
Оренбург
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
16:00
минуты: 1' - 85'
Енисей
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 85'
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
Спартак
2 : 0
Енисей
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Спартак
2
Енисей
0
минуты: 46' - 90'
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
11:30
Енисей
0 : 0
Уфа
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
11:30
минуты: 1' - 56'
Енисей
0
Уфа
0
минуты: 1' - 56'
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
14:00
Урал
3 : 2
Енисей
63'
63'
63'
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
14:00
63'
минуты: 1' - 90'
Урал
3
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
Енисей
1 : 1
Рубин
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
минуты: 46' - 90'
Енисей
1
Рубин
1
минуты: 46' - 90'
16.03.2019
16 марта 2019
сб
19:00
Арсенал
2 : 0
Енисей
16.03.2019
16 марта 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 46'
Арсенал
2
Енисей
0
минуты: 1' - 46'
09.03.2019
09 марта 2019
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
09.03.2019
09 марта 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 57'
Крылья Советов
4
Енисей
0
минуты: 1' - 57'
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
15:00
ЦСКА
2 : 1
Енисей
60'
60'
60'
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
2
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
14:00
Енисей
1 : 1
Ахмат
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
14:00
Динамо
1 : 2
Енисей
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:00
Краснодар
3 : 0
Енисей
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
3
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
19:00
Анжи
2 : 1
Енисей
88'
88'
88'
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
2
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
Енисей
0 : 3
Локомотив
41'
41'
41'
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
11:30
Оренбург
0 : 0
Енисей
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
11:30
Енисей
2 : 3
Спартак
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90'
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
Уфа
2 : 1
Енисей
54'
54'
54'
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
2
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
11:30
Енисей
1 : 2
Урал
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Урал
2
минуты: 1' - 90'
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