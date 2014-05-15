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Анатолий Романович
№35
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
2012/2013
15.05.2014
15 мая 2014
чт
12:00
Луч
1 : 4
Оренбург
15.05.2014
15 мая 2014
чт
12:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Оренбург
4
минуты: 1' - 90'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Луч
11'
11'
11'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Луч
1
минуты: 1' - 90'
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
14:00
Сибирь
1 : 1
Луч
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Луч
1
минуты: 1' - 90'
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
10:00
Луч
0 : 1
Сочи
3'
3'
3'
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
10:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
Мордовия
1 : 0
Луч
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Луч
0
минуты: 1' - 90'
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
11:00
Луч
0 : 3
Арсенал
69'
69'
69'
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Арсенал
3
минуты: 1' - 90'
09.04.2014
09 апр. 2014
ср
19:00
Торпедо
2 : 0
Луч
62'
62'
62'
09.04.2014
09 апр. 2014
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
2
Луч
0
минуты: 1' - 90'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
5:00
Луч
1 : 0
Спартак-Нальчик
23.03.2014
23 марта 2014
вс
5:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90'
09.03.2014
09 марта 2014
вс
8:00
Луч
1 : 1
Балтика
47'
47'
47'
09.03.2014
09 марта 2014
вс
8:00
47'
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
13:00
Нефтехимик
0 : 2
Луч
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
0
Луч
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
8:00
Луч
1 : 0
Ангушт
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Ангушт
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
7:00
Луч
2 : 0
Химик
5'
40'
5'
40'
5'
40'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
7:00
5'
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Химик
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
18:00
Шинник
1 : 0
Луч
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Луч
0
минуты: 1' - 90'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
11:00
Луч
1 : 0
СКА-Хабаровск
9'
9'
9'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
Енисей
1 : 0
Луч
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Луч
0
минуты: 1' - 90'
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
10:30
Луч
3 : 0
Сибирь
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
10:30
минуты: 1' - 90'
Луч
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
16:00
Сочи
1 : 1
Луч
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Луч
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
8:00
Луч
1 : 1
Мордовия
81'
81'
81'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
18:00
Арсенал
0 : 3
Луч
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Луч
3
минуты: 1' - 90'
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
18:00
Ротор
0 : 2
Луч
83'
83'
83'
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
0
Луч
2
минуты: 1' - 90'
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