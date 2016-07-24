Домодедово

Москва
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Страна
Россия
Стадион
Авангард
Тренер
Артем Горлов
А. Горлов
Лента
Состав
Результаты
Результаты
24.07.2016 24 июля 2016 вс 17:00
Витязь
0(5) : 0(3)
Домодедово
24.07.2016 24 июля 2016 вс 17:00
1/128 финала
Витязь
0
Домодедово
0
Россия. Кубок , 1/128 финала
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