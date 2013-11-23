Нил Александер
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 18:00
Халл Сити
0 : 1
Кристал Пэлас
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 18:00
был в запасе
Халл Сити
0
Кристал Пэлас
1
был в запасе
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 15:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Суонси
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 15:30
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Суонси
2
был в запасе
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 14:45
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Кристал Пэлас
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 14:45
был в запасе
Манчестер Юнайтед
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 19:30
Кристал Пэлас
3 : 1
Сандерленд
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 19:30
был в запасе
Кристал Пэлас
3
Сандерленд
1
был в запасе
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 17:00
Сток Сити
2 : 1
Кристал Пэлас
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 17:00
был в запасе
Сток Сити
2
Кристал Пэлас
1
был в запасе
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 15:30
Кристал Пэлас
0 : 1
Тоттенхэм
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 15:30
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Тоттенхэм
1
был в запасе