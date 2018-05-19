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Боян Кркич
№27
Нападающий
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
англия. премьер-лига
германия. бундеслига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.05.2018
19 мая 2018
сб
19:30
Севилья
1 : 0
Алавес
19.05.2018
19 мая 2018
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
17:15
Алавес
0 : 1
Атлетико
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
17:15
был в запасе
Алавес
0
Атлетико
1
был в запасе
12.03.2018
12 марта 2018
пн
23:00
Алавес
1 : 3
Бетис
12.03.2018
12 марта 2018
пн
23:00
был в запасе
Алавес
1
Бетис
3
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
20:30
Алавес
1 : 0
Депортиво
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
20:30
был в запасе
Алавес
1
Депортиво
0
был в запасе
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
15:00
Вильярреал
1 : 2
Алавес
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
15:00
был в запасе
Вильярреал
1
Алавес
2
был в запасе
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
20:30
Алавес
2 : 1
Сельта
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
20:30
был в запасе
Алавес
2
Сельта
1
был в запасе
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
20:30
Атлетик
2 : 0
Алавес
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
20:30
был в запасе
Атлетик
2
Алавес
0
был в запасе
21.12.2017
21 дек. 2017
чт
23:30
Алавес
1 : 0
Малага
21.12.2017
21 дек. 2017
чт
23:30
был в запасе
Алавес
1
Малага
0
был в запасе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:45
Атлетико
1 : 0
Алавес
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:45
был в запасе
Атлетико
1
Алавес
0
был в запасе
08.12.2017
08 дек. 2017
пт
23:00
Алавес
2 : 0
Лас-Пальмас
08.12.2017
08 дек. 2017
пт
23:00
был в запасе
Алавес
2
Лас-Пальмас
0
был в запасе
04.12.2017
04 дек. 2017
пн
23:00
Жирона
2 : 3
Алавес
04.12.2017
04 дек. 2017
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Жирона
2
Алавес
3
минуты: 1' - 90'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
15:00
Алавес
1 : 2
Эйбар
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
15:00
был в запасе
Алавес
1
Эйбар
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
Хетафе
4 : 1
Алавес
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
был в запасе
Хетафе
4
Алавес
1
был в запасе
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
20:30
Алавес
1 : 0
Эспаньол
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
20:30
был в запасе
Алавес
1
Эспаньол
0
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
14:00
Алавес
1 : 2
Валенсия
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Алавес
1
Валенсия
2
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:15
Бетис
2 : 0
Алавес
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:15
был в запасе
Бетис
2
Алавес
0
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:30
Алавес
0 : 2
Реал Сосьедад
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:30
был в запасе
Алавес
0
Реал Сосьедад
2
был в запасе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:00
Алавес
0 : 3
Вильярреал
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 63'
Алавес
0
Вильярреал
3
минуты: 1' - 63'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:30
Сельта
1 : 0
Алавес
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Алавес
0
минуты: 1' - 90'