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Сорин Гионеа
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
Ростов
1 : 2
Локомотив
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 82'
Ростов
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 82'
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
15:00
Зенит
5 : 0
Ростов
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
5
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
18:30
Ростов
1 : 1
Динамо
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
18:30
Спартак
2 : 1
Ростов
41'
41'
41'
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Спартак
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
17:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
17:45
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
17:30
Рубин
2 : 1
Ростов
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
17:30
был в запасе
Рубин
2
Ростов
1
был в запасе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
17:00
Ростов
0 : 1
Сибирь
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:45
Ростов
1 : 0
Анжи
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:45
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
15:15
Амкар
1 : 0
Ростов
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Амкар
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
18:30
Сатурн
0 : 2
Ростов
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
18:30
был в запасе
Сатурн
0
Ростов
2
был в запасе
06.08.2010
06 авг. 2010
пт
20:00
Ростов
1 : 0
Ахмат
06.08.2010
06 авг. 2010
пт
20:00
был в запасе
Ростов
1
Ахмат
0
был в запасе
01.08.2010
01 авг. 2010
вс
20:00
Локомотив
0 : 1
Ростов
01.08.2010
01 авг. 2010
вс
20:00
был в запасе
Локомотив
0
Ростов
1
был в запасе
24.07.2010
24 июля 2010
сб
19:30
Ростов
1 : 3
Зенит
24.07.2010
24 июля 2010
сб
19:30
был в запасе
Ростов
1
Зенит
3
был в запасе
17.07.2010
17 июля 2010
сб
20:00
Динамо
3 : 2
Ростов
17.07.2010
17 июля 2010
сб
20:00
был в запасе
Динамо
3
Ростов
2
был в запасе
09.07.2010
09 июля 2010
пт
20:00
Ростов
1 : 0
Спартак
09.07.2010
09 июля 2010
пт
20:00
был в запасе
Ростов
1
Спартак
0
был в запасе
14.05.2010
14 мая 2010
пт
19:30
Крылья Советов
1 : 2
Ростов
14.05.2010
14 мая 2010
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
10.05.2010
10 мая 2010
пн
17:30
Ростов
0 : 2
Рубин
10.05.2010
10 мая 2010
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
0
Рубин
2
минуты: 1' - 90'
06.05.2010
06 мая 2010
чт
15:30
Ростов
1 : 0
ЦСКА
06.05.2010
06 мая 2010
чт
15:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
02.05.2010
02 мая 2010
вс
10:30
Сибирь
2 : 0
Ростов
02.05.2010
02 мая 2010
вс
10:30
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
17:30
Ростов
2 : 1
Амкар
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Амкар
1
минуты: 1' - 90'
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