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Лента
Матч-центр
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Уэсли Снейдер
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
италия. серия а
италия. кубок
испания. примера
Сезон:
2017/2018
2012/2013
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Ницца
3 : 1
Зюлте-Варегем
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Ницца
3
Зюлте-Варегем
1
был в запасе
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
Лацио
1 : 0
Ницца
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Ницца
1 : 3
Лацио
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Лацио
3
минуты: 1' - 90'