Евгений Шамрин
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.05.2012 27 мая 2012 вс 7:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
КАМАЗ
27.05.2012 27 мая 2012 вс 7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
КАМАЗ
0
был в запасе
21.05.2012 21 мая 2012 пн 16:00
Оренбург
1 : 0
СКА-Хабаровск
21.05.2012 21 мая 2012 пн 16:00
был в запасе
Оренбург
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
15.05.2012 15 мая 2012 вт 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Торпедо
15.05.2012 15 мая 2012 вт 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Торпедо
1
был в запасе
2.05.2012 2 мая 2012 ср 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
2.05.2012 2 мая 2012 ср 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
был в запасе
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 17:00
Факел
2 : 1
СКА-Хабаровск
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 17:00
был в запасе
Факел
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Волгарь
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Волгарь
1
был в запасе
7.04.2012 7 апр. 2012 сб 12:00
Енисей
1 : 1
СКА-Хабаровск
7.04.2012 7 апр. 2012 сб 12:00
был в запасе
Енисей
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
1.04.2012 1 апр. 2012 вс 7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Химки
1.04.2012 1 апр. 2012 вс 7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Химки
1
был в запасе
26.03.2012 26 марта 2012 пн 10:30
Луч
1 : 2
СКА-Хабаровск
26.03.2012 26 марта 2012 пн 10:30
был в запасе
Луч
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
4.11.2011 4 нояб. 2011 пт 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Урал
4.11.2011 4 нояб. 2011 пт 7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Урал
1
был в запасе
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:00
Волгарь
2 : 0
СКА-Хабаровск
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:00
был в запасе
Волгарь
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Динамо
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Динамо
2
был в запасе
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Шинник
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Шинник
0
был в запасе
6.10.2011 6 окт. 2011 чт 18:00
Торпедо
2 : 1
СКА-Хабаровск
6.10.2011 6 окт. 2011 чт 18:00
был в запасе
Торпедо
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
3.10.2011 3 окт. 2011 пн 19:00
Балтика
0 : 1
СКА-Хабаровск
3.10.2011 3 окт. 2011 пн 19:00
был в запасе
Балтика
0
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 8:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
был в запасе
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 11:00
СКА-Хабаровск
4 : 3
Енисей
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
4
Енисей
3
был в запасе
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 17:30
Факел
2 : 2
СКА-Хабаровск
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 17:30
был в запасе
Факел
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 18:00
Химки
2 : 1
СКА-Хабаровск
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 18:00
был в запасе
Химки
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
11.07.2011 11 июля 2011 пн 11:00
Луч
2 : 0
СКА-Хабаровск
11.07.2011 11 июля 2011 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
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