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Евгений Шамрин
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
27.05.2012
27 мая 2012
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
КАМАЗ
27.05.2012
27 мая 2012
вс
7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
КАМАЗ
0
был в запасе
21.05.2012
21 мая 2012
пн
16:00
Оренбург
1 : 0
СКА-Хабаровск
21.05.2012
21 мая 2012
пн
16:00
был в запасе
Оренбург
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
15.05.2012
15 мая 2012
вт
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Торпедо
15.05.2012
15 мая 2012
вт
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Торпедо
1
был в запасе
2.05.2012
2 мая 2012
ср
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
2.05.2012
2 мая 2012
ср
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
был в запасе
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
17:00
Факел
2 : 1
СКА-Хабаровск
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
17:00
был в запасе
Факел
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Волгарь
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Волгарь
1
был в запасе
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
12:00
Енисей
1 : 1
СКА-Хабаровск
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
12:00
был в запасе
Енисей
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Химки
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Химки
1
был в запасе
26.03.2012
26 марта 2012
пн
10:30
Луч
1 : 2
СКА-Хабаровск
26.03.2012
26 марта 2012
пн
10:30
был в запасе
Луч
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Урал
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Урал
1
был в запасе
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:00
Волгарь
2 : 0
СКА-Хабаровск
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:00
был в запасе
Волгарь
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Динамо
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Динамо
2
был в запасе
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Шинник
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Шинник
0
был в запасе
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
18:00
Торпедо
2 : 1
СКА-Хабаровск
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
18:00
был в запасе
Торпедо
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
19:00
Балтика
0 : 1
СКА-Хабаровск
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
19:00
был в запасе
Балтика
0
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
8:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
был в запасе
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
11:00
СКА-Хабаровск
4 : 3
Енисей
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
4
Енисей
3
был в запасе
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
Факел
2 : 2
СКА-Хабаровск
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
был в запасе
Факел
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
Химки
2 : 1
СКА-Хабаровск
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
был в запасе
Химки
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
11.07.2011
11 июля 2011
пн
11:00
Луч
2 : 0
СКА-Хабаровск
11.07.2011
11 июля 2011
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
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